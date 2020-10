Salute e benessere

Alimentazione, cibi bruciagrassi alleati della dieta per perdere in fretta 3 kg Alimentazione, cibi bruciagrassi alleati della dieta per perdere in fretta 3 kg

L’alimentazione quando si comincia una dieta è fondamentale per dimagrire ed avere una perdita di peso importanto. Non tutti sanno che per perdere peso velocemente basta saper scegliere gli alimenti giusti ovvero bruciagrassi. Gli alimenti bruciagrassi sono veri alletai per perdere peso in fretta. Ma vediamo quali sono gli alimenti bruciagrassi e cosa mangiare in un esempio di menù tipo di una dieta per dimagrire in fretta. Tra gli alimenti a basso indice glicemico, alcuni hanno proprietà brucia-grassi che aiutano ad eliminare i grassi cattivi e a prevenire il loro assorbimento da parte del corpo. Questi ingredienti miracolosi hanno proprietà diverse: intrappolano i grassi già esistenti, abbassano l'indice glicemico degli alimenti che accompagnano, portano minerali fondamentali per non aumentare di peso.Per la perdita di peso, consumare il più spesso possibile: limone, aceto, cipolle, spezie, erbe, crusca d'avena, cannella, tè verde o nero, acque minerali ricche di calcio e magnesio. Ora vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta con alimenti bruciagrassi per dimagrire in fretta. Esempio menù. Colazione: tè verde senza zucchero, 2 fette di pane ai cereali, 1 uovo o 1 fetta di prosciutto o un po' di formaggio, 2 clementine o 2 albicocche a seconda della stagione. Pranzo: Insalata di fagioli rossi o peperoni, filetto di salmone con fagiolini, 1 fetta di pane ai cereali, 2 kiwi. Cena: Zuppa di minestrone oppure pollo con riso basmati, formaggio bianco magro o yogurt magro.Durante la dieta è raccomandato abolire ogni tipo di bevanda gasata o zuccherata e ogni tipo di dolce o snack salato. Bisogna invece bere almeno un litro em mezzo di acqua al giorno e tisane drenanti al finocchio o tarassaco. Infine come sempre raccomandiamo di non seguire una dieta senza aver chiesto prima il parere del proprio medico o di uno specialista sopratturro se si soffre di patologie importanti come il diabete enon solo.