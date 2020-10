Politica

Covid, a Modica tornano i Consigli comunali in videoconferenza

Modica – “I consigli comunali a Modica torneranno ad essere fatti in videoconferenza”. Lo annuncia il presidente del Consiglio Comunale Carmale Minioto. “Lo abbiamo stabilito ieri in conferenza dei capigruppo, in considerazione della nuova ondata di contagi che si è abbattuta sul Paese, sulla nostra Regione e sulla nostra provincia, anche se Modica, - spiega la Minioto - continua ad essere una zona relativamente tranquilla per il comportamento ineccepibile dei miei concittadini. Sulla scorta, però, delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo DPCM e per ragioni di oggettiva opportunità, in maniera concorde, abbiamo deciso di ripristinare le sedute consiliari ‘a distanza’ in modo da evitare ogni possibile forma di rischio contagio”.