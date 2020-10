Moda e spettacolo

John Travolta colpito da un nuovo lutto: morto nipote John Travolta colpito da un nuovo lutto: morto nipote

Ancora un lutto per John Travolta. Sono trascorsi solo pochi mesi da quando John Travolta ha perso la moglie Kelly Preston a causa di un cancro al seno. L'attore di Hollywood, si legge sul Sun, è stato colpito da un nuovo lutto. A perdere la vita lo scorso 23 settembre (ma la notizia è stata resa nota solo oggi) Sam Travolta Jr, figlio del fratello maggiore di John. Sam, sceneggiatore 52enne, è deceduto nella sua casa di Mount Horeb, nel Wisconsin, secondo quanto riportato da The Sun. La causa della morte non è stata resa pubblica.Un amico del liceo di Sam Jr. ha detto al giornale: "Ci mancherà moltissimo, ma sarà sempre con noi. Sam era orgoglioso di suo zio John Travolta".