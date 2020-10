Bonus famiglie fino a 250 euro: assegno unico per figli a carico

Italia

Roma – Un bonus da 500 euro per le famiglie con figli a carico fino dal settimo mese di gravidanza e fino al venutnesimo anno di età. Si tratta di una delle novità annunciate nella Legge di Bilancio 2021. Si tratta di un’agevolazione rivolta a tutte le famiglie che hanno a carico un ragazzo fino a 21 anni. Gli importi dell’assegno, inoltre, partiranno da un minimo di 50 euro e arriveranno a un massimo di 250 euro. L’assegnazione del bonus alle famiglie con ogni porbabilità sarà assegnato secondo il criterio di proporzionalità rispetto al reddito, oppure variare sulla base dell’età del ragazzo. L’assegno arriverà dal 1° luglio 2021.A beneficiarne saranno circa 12,5 milioni i bambini e ragazzi – secondo le stime dell’Istat – che saranno protagonisti di questa nuova misura. Di questi, inoltre, circa 10,1 milioni sono minorenni in casa con i genitori. Attualmente, infine, sono 4,2 milioni le famiglie beneficiare dagli assegni al nucleo familiare, l’unica agevolazione attualmente in vigore per i nuclei con al loro interno un ragazzo fino a 18 anni. Da questo beneficio, però, rimangono escluse altre 2,4 milioni di famiglie che percepiscono, invece, redditi da lavoro autonomo. Con l’assegno unico la platea di beneficiari del credito si allarga.