Bonus assunzioni 2020 e IO lavoro: come funziona e le agevolazioni

Roma – Istituito un bonus assunzioni e l’incentivo IO lavoro Anpal per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Ma quali sono i requisiti per il bonus assunzioni 2020? Si potrà accedere all’incentivo IO lavoro per le assunzioni di lavoratori in stato di disoccupazione e nel rispetto dei seguenti requisiti: età compresa tra i 16 anni e 24 anni; 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017. Il bonus sarà riconosciuto esclusivamente per l’assunzione di soggetti che non hanno avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi sei mesi.L’incentivo per le nuove assunzioni spetterà per le imprese ubicate in tutte le Regioni d’Italia nel caso di stipula di nuovi contratti a tempo indeterminato ovvero in apprendistato. Il bonus IO Lavoro, pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - ad esclusione di premi e contributi INAIL - sarà riconosciuto per i primi 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore e potrà essere cumulato con il bonus per le assunzioni di under 35.