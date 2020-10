Salute e benessere

Dimagrire camminando: come bruciare fino a 700 calorie Dimagrire camminando: come bruciare fino a 700 calorie

Dimagrire camminando almeno 1 ora al giorno è possibile ma per perdere peso subito bisogna anche associare una dieta sana senza dolci o snack salati. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i consigli per dimagrire camminando 1 ora al giorno. Bisogna distinguere quali sono i vostri obiettivi, se desiderate “solo” tenere sotto controllo il vostro peso allo saranno sufficienti 30 minuti circa di camminata al giorno. Se invece avete bisogno di perdere peso, per ritornare in forma, dovrete avere un approccio più atletico, ovvero ricorrere ad un vero e proprio allenamento basato su un programma quotidiano di cammino, con distanze e difficoltà via via crescenti.Non bisogna strafare, ma essere graduali ed iniziare in linea con il proprio stato fisico e la vostra resistenza, di seguito una breve lista di consigli da seguire per allenarsi camminando. Riscaldamento: iniziate camminando lentamente, a passo normale, per circa 5 minuti, in modo tale da mettere in funzione i muscoli delle gambe. Una volta che la muscolatura si è riscaldata adeguatamente, accelerate e andate a passo spedito per 15 minuti. Terminati i 15 minuti di camminata veloce, rallentate il passo e camminate molto lentamente per 5 minuti. Fate una pausa di 5 minuti camminando sempre molto lentamente: approfittate di questa occasione per bere. Altri 15 minuti di camminata veloce. Infine camminate lentamente e recuperate.Dedicate dieci minuti del vostro tempo allo stretching, fondamentale dopo l’allenamento e dopo il trekking per prevenire ed evitare infortuni. Fate una doccia con acqua fresca per recuperare più in fretta le energie e tonificare gambe e braccia. Questo tipo di programma di allenamento, che impegna per circa un’ora al giorno, brucia intorno alle 400 calorie, massimo 700, si può ripetere questo allenamento per 4 o 5 volte alla settimana senza mai allenarsi più di due giorni di seguito senza una pausa di riposo.