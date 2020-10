Moda donna Autunno Inverno 2020 2021, come vestirsi: ecco i 10 trend

Moda e spettacolo

La moda donna per l’Autunno Inverno 2020/2021 è ricca di novità. La donna potrà sbizzarrirsi e passare da vestiti a tinte uniche come il nero a vestiti di tessuti colorati con stile barocco. ma vediamo nel dettaglio i 10 trend della moda donna Autunno Inverno 2020/2021 per capire come vestirsi seguendo le tendenze fashion. Tra le novità arrivano cappe, mantelle e maxi-coat ma anche una quota deluxe dal tocco barocco, in pieno stile haute couture. Parliamo dei materiali. I tessuti tornano infatti protagonisti indiscussi del momento: sontuosi, ricchi, preziosi, con ricami floreali all-over. Esaltano le linee teatrali e drammatiche di alcuni abiti e capispalla, da indossare “in purezza” per una prima importante o accostati a materiali a contrasto – come il trasgressivo latex – per eventi decisamente glamour e meno convenzionali.Stripe on stripe, check on check. Le stampe più famose si reinventano attraverso mix and match assolutamente inediti: righe su righe e combo di quadri. Come? Le righe vengono sovrapposte per contrasti cromatici, bitonali e multicolor, alla ricerca di un nuovo folle equilibrio di stile. Il check mix invece prevede l’accostamento di quadrettati differenti, reinventati in infinite varianti, da indossare tutti rigorosamente in un solo look. Tornano sulle catwalk i capi di ispirazione anni Sessanta! Candy colors e bon-ton allo stato puro sono stati avvistati su short-coat, cappellini e candidi fili di perle. Eighties vibes: se le rivisitazioni di capi d’ispirazione sixties si sprecheranno, le note anni 80 continueranno a contaminare più di una collezione diventando un trend irrinunciabile.Ecco quindi che i designer tornano ad infilare i pantaloni in stivali morbidi, a sottolineare la zona delle spalle con tagli ad hoc, a inserire maniche a sbuffo praticamente su ogni genere e sorta di capo e a far spuntare collettini girly dai maglioni. Be my baby ovvero una moda anche da bambina con gonne midi a pieghe e camicette dalle maniche a palloncino o dai colletti ampi e ricamati si portano di nuovo con calzettoni bianchi e scarpette di vernice. Un vero tuffo nel (nostro!) passato. Nell’armadio non devono mancare gli abiti a palloncino, maniche a sbuffo e pantaloni balloon, maglie e maglioni. La classica maglia viene declinata in tantissime versioni tra le tendenze per l'autunno inverno 2020 2021: abiti, pullover, gonne e persino cappotti e pantaloni. Infine lo stile dark con alcuni accenni gotici ed estetica anni ’90 in abbondanza