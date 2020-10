E' morta Dana Baratta, produttrice di Dawson's Creek

Moda e spettacolo

La Hollywood televisiva piange la morte dell'autrice e produttrice Dana Baratta, a soli 59 anni. Famosa per il suo coinvolgimento in diverse serie tv di successo, in particola 'Dawson's Creek', si è spenta domenica dopo una lunga battaglia contro il cancro alle ovaie, secondo quanto riferito da Deadline. Nata nel Maine, Baratta aveva iniziato la sua carriera nel 1994 con un film intitolato 'Andre', per il quale aveva svolto contemporaneamente diversi ruoli, tra cui sceneggiatrice, co-produttrice e assistente al montaggio.Quattro anni dopo, aveva iniziato a lavorare a 'Dawson's Creek', producendo e scrivendo sette episodi della serie, che ha avuto grandissimo successo ed ha lanciato le carriere di attori come James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson.