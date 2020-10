Italia

Covid, impennata di contagi in Lombardia: effetto dirompente per Milano Covid, impennata di contagi in Lombardia: effetto dirompente per Milano

Milano .- In Lombardia c'è un'impennata di contagi, ricoveri e terapie intensive e questo prezzo non può essere pagato da Milano. Quando il virus si scatena in una grande città ha un effetto dirompente". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene sull'emergenza coronavirus e visto che le città "sono a rischio di focolaio", invita gli over 65, quelli più a rischio in caso di positività al Covid, "a stare a casa", così come sottolinea come in vista del coprifuoco che penalizzerà alcune categorie, come ristoratori e baristi, "Mi sto sgolando con il governo perché questa fascia sia tutelata".Nel lungo messaggio postato sul suo profilo Facebook, Sala conclude: "Io sono verso la fine del mio mandato, l'idea del consenso, del futuro conta zero, per me conta solo la protezione dei miei cittadini e io farò quello che devo fare perché Milano sia protetta, questo è lo spirito che mi sta guidando e mi guiderà".