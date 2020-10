Giarratana, sorpresi a raccogliere marijuana: arrestati

Cronaca

Giarratana – I carabinieri della Stazione di Giarratana, ieri sera, hanno arrestato tre persone che avevano appena raccolto della marijuana che coltivavano. In particolare i carabinieri nel perlustrare le aree rurali sulla SP 57, notavano 3 soggetti dal comportamento sospetto nei pressi dell’elisuperficie e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, li sorprendevano con 3 cassette per prodotti agricoli piene di marijuana appena raccolta. Uno dei malfattori, noto per i suoi numerosi precedenti penali e di polizia, si dava alla fuga ma veniva scovato poco dopo dai militari che ben conoscendo i luoghi, immediatamente individuavano le possibili vie di fuga. La pervicacia dei Carabinieri permetteva di rinvenire anche il luogo di coltivazione di una rigogliosa pianta di marijuana, occultata in mezzo ad alte sterpaglie. Veniva quindi sequestrato 1 kg e 300 gr circa di marijuana ricca di fiori in piena maturazione ed una pianta alta quasi due metri. I malviventi, posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, sono stati assicurati alla giustizia a riprova del fatto che anche le aree meno abitate della provincia, grazie all’Arma dei Carabinieri, sono costantemente sotto il faro della legalità.