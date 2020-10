Modica, Ã¨ morto Enzo Ciancio

Attualità

Modica, è morto Enzo Ciancio

Modica – E’ morto a soli 38 anni il modicano Enzo Ciancio. Si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasferito lo scorso 14 ottobre per un malore improvviso. Enzo era stato trovato a casa privo di sensi ed era stato trasportato con l'ambulanza del 118 al in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica, I medici a seguito delle gravi condizioni ne avevano subito predisposto il trasferimento in elisoccorso nel nosocomio catanese dove oggi è morto.Tanti i post di addio pubblicati sui social subito dopo la notizia della sua morte e tutti a volerlo ricordare per la sua gentilezza d'animo e solarità.