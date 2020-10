Attualità

Coronavirus, 562 nuovi positivi in Sicilia: 34 Ragusa e 192 Palermo Coronavirus, 562 nuovi positivi in Sicilia: 34 Ragusa e 192 Palermo

Ragusa – Sono 34 i nuovi positivi al Covid in provincia di ragusa. Fanno parte dei 562 nuovi positivi in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. E’ quanto riporta il Bollettino del Ministero della salute. In tutta la Sicilia sono 562 con 365 pazienti ricoverati con sintomi, altri 83 in terapia intensiva, 7202 isolamento domiciliare e 11 nuovi decessi. In totale nell'Isola i positivi attuali sono 7.850. Questo quanto riporta il Bollettino del ministero della Salute.I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province dell'Isola: oltre ai 20 di Siracusa, 66 sono a Trapani, 192 a Palermo, 3 ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 5 a Enna, 34 a Ragusa, 53 a Messina e 170 a Catania.