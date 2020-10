Tecnologia: WindTre, il progetto Neoconnessi si aggiudica i premi Mediastars

Tecnologie

ROMA - ’’NeoConnessi’’ ha vinto due prestigiosi riconoscimenti alla XXIV edizione del Premio Mediastars, concorso innovativo dedicato ai Tecnici Pubblicitari Professionisti. L’iniziativa di digital e media education sviluppata da WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, in collaborazione con l’agenzia La Fabbrica, si è aggiudicata il primo premio nella categoria Educational e la Special Star per la copy strategy della campagna promozionale.Il progetto ’’NeoConnessi’’ ha l’obiettivo di supportare famiglie e scuole nel sensibilizzare i più piccoli ad un utilizzo corretto e responsabile di Internet, informandoli sia dei rischi sia delle opportunità del Web.Per Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di WINDTRE, ’’i nuovi utenti di Internet sono sempre più giovani e quindi accanto ai tanti benefici della rete si trovano esposti anche a rischi che devono imparare a gestire.In WINDTRE siamo impegnati a proporre a genitori e insegnanti strumenti per accompagnare ragazzi e ragazze verso un uso consapevole e sicuro di Internet. Questo premio ci rende felici perchè è il riconoscimento di uno sforzo per avvicinare i più giovani alla conoscenza e alle tecnologie abilitanti, un impegno all’inclusione’’.La cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XXIV edizione del Premio Mediastars si è svolta presso la Fondazione Culturale San Fedele, a Milano.