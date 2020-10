Dimagrire velocemente in 72 ore: cosa mangiare nella dieta

Salute e benessere

Dimagrire velocemente qualche chilo è il sogno di molte donne. Ma quando si vuole dimagrire velocemente occorre mangiare degli alimenti e seguire una dieta che aiuti a sbloccare il metabolismo. Tra le tante diete per dimagrire velocemente c’è quella delle 72 ore. Si tratta di una dieta rapida che aiuta a riattivare il metabolismo e a drenare i liquidi in eccesso. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta delle 72 ore per dimagrire velocemente e riattivare il metabolismo. La dieta delle 72 ore consente di 2 o più Kg in tre giorni. La dieta prevede 1200 calorie giornaliere e non può durare più di tre giorni. Secondo gli esperti può essere ripetuta, però minimo ogni tre mesi.Ora vediamo il menù della dieta delle 72 ore per dimagrire velocemente. Primo giorno: colazione con un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. Spuntino: una tisana. Pranzo: tonno sott’olio con pomodori, oppure con fagiolini o insalata. Per lo spuntino pomeridiano 10 grammi di cioccolato fondente. Cena: petto di pollo con insalata oppure carpaccio di salmone affumicato con insalata. Secondo giorno: colazione con un vasetto di yogurt magro o greco con una tazza di caffè. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: pomodori e mozzarella, con anche un’insalata. Cena: 100 grammi di fesa di tacchino oppure 140 grammi di pesce. Come contorno spinaci.Terzo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Spuntino: un infuso allo zenzero. Pranzo: pesce con insalata. Spuntino: uno yogurt magro. Cena: petto di pollo alla griglia e cicoria al vapore o spinaci al vapore.