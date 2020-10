Bonus bici 500 euro, come iscriversi su piattaforma per il click day del 3 novembre

Italia

Roma – Il bonus bici fino a 500 euro comincia a prendere forma. Da ieri, 19 ottobre, è possibile iscriversi alla piattaforma predisposta dal Ministero dell’Ambiente in vista del click day del 3 novembre. E’ stato lo stesso ministro Sergio Costa ad anticipare il cronoprogramma dei prossimi giorni in vista del 3 novembre, data in cui all’indirizzo www.buonomobilita.it sarà possibile caricare le richieste di rimborso o generare il voucher per gli acquisti futuri. Da ieri, 19 ottobre, come già detto prima ci si può iscrivere nella piattaforma www.buonomobilità.it per aderire all’iniziativa. Invece da martedì 3 novembre tutti i cittadini aventi diritti al bonus – che hanno acquistato un prodotto dal 4 maggio al 2 novembre possessori di una regolare fattura o scontrino parlante e di uno SPID – potranno caricare i propri documenti sulla piattaforma www.buonomobilita.it e ricevere il rimborso del 60% sul prezzo di acquisto (fino a un massimo di 500 euro).Sempre il 3 novembre sarà possibile caricare le richieste di rimborso o generare il voucher per gli acquisti futuri (lo sconto è spendibile entro 30 giorni dall’erogazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020). Il bonus mobilità per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica sarà attivo anche nel prossimo triennio, dal 2021 al 2024, ma "potrà essere ottenuto solo a fronte della rottamazione di un veicolo obsoleto". È quanto emerge da una bozza del Documento programmatico di bilancio. Se la proposta dovesse andare in porto dunque a partire dal 1° gennaio 2021 per ottenere il bonus bisognerà passare per la rottamazione. Nulla cambia invece per chi ha in mente di fruire dell'incentivo da qui alla fine dell'anno.Dal 3 novembre prossimo sarà possibile richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati.