Bonus bancomat su spese di Natale: previsti due super premi da 1.500 euro

Roma – Il bonus bancomat fino a 150 euro sulle spese di Natale prevede il primo cashback a Febbraio 2021. Lo prevede la bozza del decreto attuativo del piano. Il mese di dicembre è indicato come "fase sperimentale": per accedere al rimborso del 10% (su un tetto di spesa complessiva di 1.500 euro) serviranno almeno dieci transazioni con le carte, con gli stessi limiti di spesa che si applicheranno a regime. Ma vediamo quali sono le ultime novità sul bonus bancomat. La nuova soglia minima di operazioni da effettuare si riferisce al periodo “sperimentale” di dicembre, mentre in seguito per partecipare al programma serviranno minimo 50 transazioni a semestre.Previsti due super premi da 1.500 euro per i primi 100mila aderenti che totalizzeranno il maggior numero di pagamenti digitali. I primi rimborsi arriveranno entro il 28 febbraio 2021. Secondo le ultime istruzioni per il cashback, il rimborso del 10% legato all’uso dei pagamenti elettronici, partirà dall’1 dicembre. Per ottenere il cosiddetto “bonus bancomat” nel mese di dicembre basteranno 10 operazioni, ma l’importo di ognuna non dovrà superare i 150 euro. Il Garante della Privacy ha dato il via libera al decreto attuativo del ministero dell’Economia sul cashback con un provvedimento pubblicato il 14 ottobre, ma il testo non è ancora stato pubblicato.Intanto vediamo alcune caratteristiche del bonus bancomat: la nuova soglia minima di operazioni da effettuare a dicembre per ottenere il rimborso è di 10; ogni pagamento elettronico non potrà superare i 150 euro; il tetto di spesa massimo a 1.500 euro. Dopo la fase sperimentale di dicembre, per partecipare al programma serviranno minimo 50 transazioni a semestre e il rimborso potrà arrivare fino a 150 euro, su un tetto di spesa complessivo sempre di 1.500 euro ogni sei mesi. Ma come si ottiene il bonus bancomat? Per partecipare è essenziale scaricare l’App Io della Pubblica Amministrazione per registrarsi. Secondo il Sole 24 ore il cashback sarà erogato dalla Consap (la concessionaria dei servizi pubblici) entro il 28 febbraio 2021.La prima tranche di rimborsi verrà quindi erogata considerando solo tre mesi di pagamenti elettronici. Gli altri rimborsi arriveranno a luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022. Ogni sei mesi quindi il conteggio delle spese effettuate si azzererà. Nell’app IO bisognerà associare al proprio codice fiscale una o più carte di credito o debito, e indicare l’Iban su cui si vuole ricevere il rimborso. Ora vediamo alcuni requisiti fondamentali da rispettare per ricevere il bonus bancomat: per partecipare basterà essere maggiorenni e residenti in Italia, e dichiarare che le carte registrate vengono utilizzate solo per acquisti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; il rimborso cashback vale solo per gli acquisti con pagamenti elettronici in negozi fisici e non per le spese online.Secondo la bozza del decreto attuativo ci saranno anche due super premi da 1.500 euro per i primi 100mila aderenti che totalizzeranno il maggior numero di transazioni digitali.