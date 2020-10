Italia

Bonus bancomat, pagamenti da dicembre: come avere 2 super premi da 1.500 euro Bonus bancomat, pagamenti da dicembre: come avere 2 super premi da 1.500 euro

Roma – Il bonus bancomat sarà attivo dal 1° dicembre 2020. Si tratta di un’iniziativa prevista dal Governo per favorire i pagamenti con bancomat ovvero elettronici ed avere dei bonus sugli acquisti. Ma cos’è il bonus bancomat, come funziona e come avere due super premi da 1.500 euro? E’ una misura che si basa su un programma cashback ovvero ogni tot di spesa verrà accreditata una piccola percentuale sul proprio conto corrente. Secondo le ultime informazioni, il Piano cashback sarebbe pronto, con rimborsi ogni 6 mesi e due super premi da 1.500 euro ciascuno, per i primi 100 mila fortunati che avranno effettuato il maggior numero di transazioni.I rimborsi arriveranno direttamente sul proprio conto corrente solo a chi fa acquisti con bancomat o carte di credito. Rientrano nel piano “cashless” anche i pagamenti mediante app come Satispay. Restano fuori dall’incentivo, invece, gli acquisti online. Il bonus bancomat prevede due super premi da 1.500 euro che arriveranno ogni 6 mesi: a luglio 2021, gennaio 2022, luglio 2022. Due super-premi di importo 1.500 euro ciascuno per i primi 100 mila cittadini aderenti, che effettueranno il maggior numero di transazioni. Per partecipare il Governo ha specificato che servirà un’app dedicata, ossia l’App IO, che sarebbe la stessa con cui si prenota il Bonus vacanze.Naturalmente, per loggarsi sul’app, che può essere scaricato gratuitamente su “play store”, piuttosto che da “apple store”, è necessario essere in possesso di credenziali SPiD, oppure della Carta d’Identità Elettronica. Quindi, dopo aver scaricato l’app, essersi loggato con le proprie credenziali, occorre procedere con la registrazione del proprio profilo utente. Nello specifico, bisogna procedere a abbinare il codice fiscale alle carte di credito.