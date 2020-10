Assegno unico figli mensile da 200 euro a 250 euro: dalla gravidanza ai 21 anni

Italia

Roma – Un assegno unico figli che va da 200 euro a 250 euro. E’ una misura prevista nel Family Act che consentirà alle famiglie a secondo dell’Isee di ricevere un assegno mensile come supporto economico. L’importo sarà suddiviso in una quota fissa e una variabile (oltre all’Isee, saranno considerati il numero dei figli e la loro età). In pratica per i figli successivi al secondo, l’importo del sussidio viene maggiorato del 20%". Inoltre le famiglie in cui sono presenti figli disabili avranno diritto a una maggiorazione che va dal 30% al 50% rispetto all’importo base. L'assegno sarà esteso a tutto l'arco della vita, quindi anche oltre i 21 anni.L'aiuto arriverà tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. L’assegno unico è stato fortemente voluto dal ministro per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti. La novità arriva con il via libera alla legge di bilancio. L’assegno unico per i figli arriverà da luglio 2021.L’obiettivo della misura è concentrare in un’unica soluzione i tanti aiuti per la famiglia che tra assegni, bonus e detrazioni, negli anni hanno disperso le risorse in tanti rivoli. Un unico assegno che però il governo vuole anche rinforzare, cosa non facile perché un assegno mensile alle famiglie per ogni figlio under 21 a carico (a partire però già dal settimo mese di gravidanza), è un’operazione dall’importo notevole.