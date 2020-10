Cucina

Macco di fave (Maccu ri favi): ricetta siciliana Macco di fave (Maccu ri favi): ricetta siciliana

Il Macco di fave o in siciliano U Maccu ri favi è una ricetta tipica della tradizione siciliane in autunno. Ma cos’è il macco di fave? E’ una purea di fave realizzata con una cottura prolungata di fave secche alle quali viene aggiunta una verdura, solitamente delle bietole o cicoria, e servita con il solo condimento di olio extravergine di oliva. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come si prepara U Maccu ri favi in una ricetta siciliana. Ingredienti: 800 g fave secche sgusciate, 1 cipolla, una costa di sedano, finocchietto selvatico, olio extravergine di oliva, sale quanto basta, pepe nero macinato al momento, 400 g bietole lessate (facoltativo) o cicoria.Ora vediamo come si prepara il Macco di Fave o U Maccu ri favi: per preparare il macco di fave occorre innanzitutto mettere a bagno, per tutta la notte, le fave secche sgusciate. Il giorno dopo cuocerle in abbondante acqua salata con cipolla, sedano e finocchietto selvatico. Nel frattempo lessate le verdure a scelta tra bietole o cicoria. Quando sono cotte togliete dall’acqua calda e mettetele in un piatto. Servite il Macco di Fave in un piatto e sopra versate una manciata di verdure con un filo di olio di extravergine di olica e a piacere aggiungete dei crostini di pane.