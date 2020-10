Cronaca

Grave incidente stradale sulla strada per Chiaramonte Gulfi FOTO

Roccazzo – Incidente stradale tra tre auto sulla Sp 3, la strada che da Roccazzo porta a Chiaramonte Gulfi. Lo scontro è avvenuto nei pressi di una curva. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14,14. Tre i veicoli coinvolti, una Fiat Panda, un’Audi Q 3 e una Fiat Grande Punto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasporto in ospedale un ferito in prognosi riservata. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale. (Foto Assenza)