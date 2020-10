Studente positivo al coronavirus allo Scientifico di Ragusa

Attualità

Ragusa – Una intera classe del Liceo Scientifico di Ragusa in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei tamponi per Covid 19. La precauzione è scatta dopo che un alunno della stessa classe è risultato positivo al coronavirus. La dirigente scolastica, Ornella Campo, ha spiegato che gli alunni potranno tornare in classe già venerdì, qualora risultino ovviamente negativi. Stesso discorso vale per i docenti della classe. L’ultima lezione in classe, infatti, risale a sabato, mentre ieri era stata fatta lezione a distanza.La scuola, infatti, ha optato per l’alternanza tra lezioni in presenza e in via telematica.