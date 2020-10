Covid, 44 nuovi positivi in provincia di Ragusa: in totale sono 367 di cui 200 a Vittoria

Attualità

Ragusa – Quarantaquattro nuovi positivi in provincia di Ragusa. E’ il dato registrato nelle ultime 24 ore dal Ministero della Salute. In totale i positivi in provincia di Ragusa sono 367 e di questi 200 solo a Vittoria., quest’ultima denominata dal presidente della Regione Nello Musumeci come possibile zona rossa. Il presidente Musumeci ha spiegato che se ci sarà ancora un aumento dei casi giornalieri si potrà chiudere la città.