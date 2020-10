L'assessore alle Infrastrutture Falcone in visita a Pozzallo: messa in sicurezza del porto

Economia

Pozzallo - Nella giornata di oggi l’Assessore Regionale alle Infrastrutture On.Marco Falcone ha fatto visita a Pozzallo. È stato ricevuto a Palazzo di Città dal Sindaco Roberto Ammatuna. Nel suo intervento, il Sindaco ha ringraziato l’Assessore per il suo impegno nei confronti della città e ha illustrato all’esponente del Governo Regionale l’iter del progetto di messa in sicurezza del porto. Il Sindaco ha dato atto all’Assessore inoltre del finanziamento di 12 milioni di euro per l’ammodernamento della S.P. 46 Pozzallo-Ispica, anche per questa opera, la progettazione è arrivata alla fase conclusiva e a breve potrebbe essere già indetta la gara di appalto.Subito dopo, il Sindaco e l’Assessore Falcone sono stati ricevuti dal nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo C.F. Donato Zito, il quale ha illustrato alcune problematiche riguardanti la struttura portuale.