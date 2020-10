Anc Ragusa, ignorato il rispetto dell'equo compenso

Economia

Ragusa - “E’ stato ancora una volta deciso, dallo Stato, di ignorare il rispetto del principio dell’equo compenso, al cui riconoscimento normativo si è giunti dopo anni di battaglie da parte del comparto delle professioni”. E’ il tenore della delusione manifestata dal presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, dopo il tentativo, nei mesi scorsi, della Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario di avvalersi di collaborazioni esterne a costo zero. “Questa volta è il Ministero dello Sviluppo Economico – è spiegato da Anc – che ha deciso di ricorrere al lavoro e alle competenze dei professionisti senza prevederne la remunerazione.Con il bando del 28 settembre scorso, infatti, il Mise ha pensato bene di selezionare i 21 componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l’elaborazione di un Libro bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione digitale, che dovranno naturalmente essere in possesso di comprovata esperienza e professionalità, stabilendo che a loro “non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza”. Non è certamente in questo modo che si rispetta la dignità del lavoro e dei lavoratori e non è pensabile che un’Amministrazione dello Stato agisca contravvenendo ad un principio che il legislatore ha sancito e il cui rispetto non può venire meno”.Il presidente Paolino aggiunge, in linea con quanto già osservato da Anc nazionale e da altre associazioni di categoria, che “l’equo compenso non può essere messo in discussione, è una legge dello Stato ed è proprio lo Stato che per primo ha il dovere di assicurare ai professionisti, della cui opera si avvalgono le Amministrazioni pubbliche, un riconoscimento economico adeguato. Abbiamo chiesto che il Mise corregga il tiro e che il bando sia modificato stabilendo una remunerazione per i 21 componenti che saranno selezionati, solo così il rispetto del principio dell’equo compenso potrà essere salvaguardato”.