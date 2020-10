Province siciliane con piÃ¹ positivi in 24 ore: 130 Palermo, 151 Catania, 65 Trapani, 39 Ragusa

Sicilia

Province siciliane con più positivi in 24 ore: 130 Palermo, 151 Catania, 65 Trapani, 39 Ragusa

Palermo - Palermo, Catania, Trapani e Ragusa sono le province con il numero più elevato di nuovi positivo al Covid registrato ieri dal Ministero della Salute. Ecco il report delle singole province siciliane: 130 Palermo, 151 Catania, 65 Trapani, 39 Ragusa, 24 Agrigento, 18 Caltanissetta, 12 Enna, 14 Messina, 22 Siracusa. Secondo i dati del Dipartimento per la Pianificazione strategica e del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato Salute sono 11 i pazienti ricoverati solo ieri per Coronavirus a fronte dei complessivi 475 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, vedono un lieve incremento: tre pazienti in più. Anche oggi è particolarmente incoraggiante il dato dei guariti: 126. Due le persone decedute.