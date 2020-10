La dieta del momento per dimagrire 4 kg in 5 giorni

Salute e benessere

La dieta del momento per dimagrire fino a 4 kg in 5 giorni è la dieta del finocchio. La dieta del finocchio è la dieta ideale per sgonfiare la pancia e depurare l’organismo. Il segreto per perdere peso velocemente con la dieta del finocchio prevede il consumo giornaliero di questo ortaggio dalle mille proprietà benefiche per l’organismo. Il finocchio (Foeniculum vulgare) è una pianta della famiglia delle Ombrellifere dalle importanti proprietà digestive. Ricco di minerali e vitamine, è noto anche per le sue qualità depurative. Il finocchio è noto soprattutto per le sue proprietà digestive; ma è amico di tutto l’apparato gastrointestinale. Ha infatti la capacità di evitare la formazione di gas intestinali e contiene anetolo, una sostanza in grado di agire sulle dolorose contrazioni addominali.Il finocchio ha, inoltre, proprietà depurative, in particolare a carico del fegato e del sangue. Ha, inoltre, potere antinfiammatorio. È composto principalmente d’acqua; tra i minerali il più presente è il potassio; contiene vitamina A, vitamina C e alcune vitamine del gruppo B. È discretamente ricco di flavonoidi. Apporta pochissime calorie. Ma vediamo ora come funziona la dieta del finocchio per dimagrire fino a 4 kg in 5 giorni. La dieta del finocchio si basa su una restrizione calorica e sull’abbondante consumo di questi ortaggi. A questo alimento si abbinano piatti leggeri, prediligendo il primo a pranzo con una piccola quota proteica e un secondo a cena, ma senza fonti di carboidrati, frutta esclusa.Entrambi i pasti vanno accompagnati da almeno 150-200 grammi di finocchio e gli spuntini sono, ovviamente, a base di finocchi crudi oppure di centrifugati e uno yogurt magro. L’unico pasto in cui l’ortaggio detox è assente è la colazione, che, come in molte diete va fatta con 200 millilitri di latte parzialmente scremato e 30 grammi di cereali. Per corredare la dieta del finocchio e migliorarne gli effetti, è necessario fare una leggera attività fisica quotidiana e bere due litri di acqua al giorno. Per accelerare ancora di più il drenaggio di liquidi, spesso si suggerisce anche di bere tisane e infusi a base di, indovinate un po’, finocchio. Prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, tra cui la dieta del momento ovvero la dieta del finocchio raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.