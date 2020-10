Borse Autunno Inverno 2020 2021: i modelli e i colori di Moda FOTO

Moda e spettacolo

Le borse di tendenza per la stagione Autunno Inverno 2020-2021 lanciate nelle passerelle delle grandi firme o Maison di Moda saranno oversize in colorazioni vivaci, di pelliccia, tweed e velluto, applicazioni gioiello, loghi super decorati e pellami esotici. Le borse di tendenza saranno piccole e addirittura micro oppure oversize, con decori vistosi o minimal ed essenziali. I colori vedono primeggiare toni caldi come il cammello e il sabbia e design ricercati. A dominare la scena ci sono le borse in pellami esotici, modelli in pitone o in coccodrillo e alligatore anche in colorazioni vivaci. Ma vediamo la tendenza per le borse a spalla, borse a tracolla e borse a mano.Le borse a mano: da Gucci trionfa la forma delle hobo bag retrò style con gancetto metallico che impreziosisce la superficie, mentre Maison come Prada alternano alle shoulder bag lineari senza decori modelli con arabeschi ricamati sulla patta. Da Burberry si fanno notare le borse a mezzaluna, mentre Ferragamo propone modelli stile vintage molto vicini alla struttura delle doctor bag. Borse a tracolla: piccole e compatte, combinate con altri pouch e accessori, in colori pastello intensi o in color block, le tendenze borse autunno 2020 vedono protagoniste forme originali e giochi cromatici d’impatto. Marco De Vincenzo dedica ampio spazio alle tracolle scamosciate vivacizzate da inserti 3D a contrasto, mentre griffe come 3.1 Phillip Lim puntano su borse con tracolla a catena più sofisticate. La pelle di serpente viene scelta anche per le forme mini con manico unico superiore e i loghi si fanno sempre più decorati e raffinati, come nel caso delle creazioni Versace.Borse a mano: linee pulite e forme sofisticate sono tra le tendenze borse inverno 2020 che spopolano in fatto di modelli a mano. Fendi impreziosisce le sue borse in pelle rosa confetto con micro borchie di carattere lungo i profili, Versace punta su contrasti vivaci in stile anni ’70 per le sue borse a bauletto, mentre brand come Aspinal of London cedono al fascino delle forme squadrate anni ’60 completate da chiusura preziosa.