Antonio Ricci positivo al coronavirus: il papà di Striscia la Notizia in ospedale

Albenga – Antonio Ricci (Albenga, 26 giugno 1950), il papà di “Striscia La Notizia” positivo al Covid 19. E' stato ricoverato in ospedale, nella 'sua' Albenga (Savona), Antonio Ricci, creatore e motore di 'Striscia la notizia', come riportato dalla stampa locale oggi. Il 70enne regista albenghese è stato ricoverato 'per prudenza' e non in relazione a una specifica criticità delle sue condizioni, dopo che è stata riscontrata la sua positività al Covid-19. Il ricovero non avrà alcun effetto sulla messa in onda del programma giunto quest'anno alla 33esima edizione.