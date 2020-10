Regioni al Governo: palestre aperte e locali chiusi alle 24

Italia

Roma – Palestre aperte e locali chiusi alle 24. Sono alcune richieste avanzate dalle Regioni al Governo. "Le Regioni hanno proposto al Governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali alle 24, di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi (come già succede in Liguria) e di svolgere i test salivari in farmacia. Proposte di buonsenso che speriamo vengano accolte”. Così scrive su Twitter il Presidente della Liguria Giovanni Toti. "Bene stamani il confronto Governo-Regioni. Allineati sul metodo: interventi proporzionati e condivisi in tutto il Paese -aggiunge Toti in un altro tweet-. Misure più stringenti in accordo tra Governo e Regioni nelle zone più colpite quando servono, come abbiamo fatto a Genova e alla Spezia.Unica nota stonata il Ministro Azzolina sulla scuola: per la didattica a distanza servono regole chiare e da subito. Basta tavoli inconcludenti".