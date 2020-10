Italia

Record di contagi in Lombardia: 2.975 positivi al virus Covid in 24 ore Record di contagi in Lombardia: 2.975 positivi al virus Covid in 24 ore

Milano - Record di contagi in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2975 casi di coronavirus su 30.981 tamponi eseguiti. Da ieri vengono segnalati altri 21 decessi nella regione. Le persone ricoverate in ospedale sono 1065, con un incremento di 122 unità. I pazienti in terapia intensiva sono 110 (+14). In provincia di Milano sono 1.463 i nuovi positivi al coronavirus, di cui 727 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo i nuovi positivi sono 89, a Brescia 93, a Como 154, a Cremona 46, a Lecco 60, a Lodi 62, a Mantova 24, a Monza e Brianza 353, a Pavia 132, a Sondrio 23 e a Varese: 354.