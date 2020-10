Dpcm anti Covid, i sindaci possono decidere il coprifuoco

Italia

Roma – Il premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa il nuovo Dpcm anti Covid in Italia. TI sindaci possono decidere il coprifuoco dopo le 21 per evitare il rischio assembramento. "I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private".In caso di criticità si potrà avviare la didattica a distanza nelle scuole. "Previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza".