Coronavirus, Di Maio su Facebook: a breve misure piÃ¹ stringenti

Coronavirus, Di Maio su Facebook: a breve misure più stringenti

ROMA - ’’Serietà per favore, da parte di tutti. Il governo deciderà nel più breve tempo possibile le misure più stringenti anti covid da applicare che verranno subito dopo comunicate dal presidente Giuseppe Conte, come ha sempre fatto. Quindi vi chiedo di non credere alle tante fake news che stanno girando in queste ore’’. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.’’Siamo a quasi 11mila contagi, ma con oltre 160mila tamponi effettuati. Al momento il dato delle terapie intensive non è allarmante: circa 700 ricoveri contro i 3700 del mese di marzo. Ma dobbiamo prevenire ed anticipare le mosse - aggiunge -. Intanto questa notte abbiamo approvato in cdm la manovra che nelle prossime settimane arriverà in parlamento.Dentro ci sono decine di miliardi per: sostenere le imprese, potenziare il sistema sanitario e supportare le nostre famiglie. Il governo inoltre ha deciso di sospendere la riscossione e l’invio di nuove cartelle fino al 31 dicembre. Continuiamo a tenere alta l’attenzione e ricordate di usare la mascherina. Coraggio, rimaniamo uniti’’.