11.705 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 69 morti: bollettino del Ministero

Italia

Roma - Sono 11.705 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I tamponi eseguiti sono 146.541 Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 69 decessi, che portano il totale a 36.543. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 750, con un incremento di 45 unità. Sono 126.237 (+9.302) gli attualmente positivi, mentre 251.461 sono i guariti (+2.334). Per quanto riguarda i nuovi casi nelle singole regioni, picco di contagi in Lombardia (+2975), Campania 1376, Lazio 1198 e Piemonte (+1123).La regione meno colpita è il Molise con 27 nuovi casi.