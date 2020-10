Economia

L'assessore Marco Falcone domani al cantiere autostradale di Ispica e poi a Pozzallo L'assessore Marco Falcone domani al cantiere autostradale di Ispica e poi a Pozzallo

Ispica - L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, lunedì 19 ottobre, sarà in sopralluogo al cantiere dell’autostrada Siracusa-Gela, tratta Rosolini-Ispica. La visita inizierà alle 12.30 dal casello autostradale di Rosolini (Sr), previsto un punto stampa. L’esponente del Governo Musumeci incontrerà inoltre il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. A seguire l’assessore si recherà a Pozzallo per un sopralluogo al porto previsto per le ore 17.