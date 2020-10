Ricetta vellutata di zucca

Cucina

La vellutata di zucca è una delle ricette tipiche autunnali. Esistono diverse varianti per preparare la vellutata di zucca, noi ne elenchiamo una semplice da preparare e gustosa. Vediamo quali ingredienti occorrono: 750 gr di zucca, 200 gr di patate, 1/2 cipolla, 500 ml di brodo vegetale, sale, olio, prezzemolo, 100 gr di pancarrè, 20 gr di burro, 1/2 cucchiaino di zenzero. Ecco come preparare la vellutata di zucca: eliminate la buccia e i semi, quindi tagliate la polpa di zucca a pezzetti, sbucciate le patate e tagliate anch’esse a pezzetti. Fate appassire la cipolla tagliata a velo in una pentola con un filo d'olio. Aggiungete i pezzetti di polpa di zucca e le patate e fate insaporire.Aggiungete il brodo vegetale fino a ricoprire le verdure, aggiustate di sale. Coprite e fate cuocere per 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, passate la crema di zucca con un mixer. Preparate i crostini facendo sciogliere una noce di burro in una padella con lo zenzero, poi aggiungete i crostini e fateli dorare. Servite la vellutata di zucca spolverizzando con del prezzemolo tritato e un pizzico di zenzero e accompagnando il piatto con i crostini di pane tostato.