Asd Ragusa Calcio 1949: arriva il terzino sinistro Mauro Martin Castro

Ragusa - Il terzino sinistro argentino Mauro Martin Castro è un nuovo giocatore dell’Asd Ragusa Calcio 1949. L’intesa, raggiunta nei giorni scorsi, tanto che Castro ha già giocato con la maglia azzurra la partita di mercoledì con l’Atletico Catania, è stata formalizzata dal presidente Giacomo Puma, con il direttore generale Alessio Puma e il dirigente Giuseppe Trapani. Castro, che era già arrivato in città nelle scorse settimane e che però è stato costretto a fermarsi per problemi di salute, ha 32 anni e proviene dal Rosolini dove, nella scorsa stagione, ha disputato un campionato di vertice, dimostrando sino in fondo le proprie doti. “Il mio esordio in maglia azzurra non è stato dei migliori, a causa della sconfitta – afferma – ma c’è tanta voglia di rivalsa.Voglio dare il massimo per contribuire alla riuscita del progetto di questa società che ha creduto e crede in me e che mi ha tutelato nei momenti meno facili degli ultimi giorni. Ho un debito di riconoscenza che spero vivamente di potere ricambiare con le mie prestazioni sul campo”. Dice il presidente Puma: “Castro è un altro dei tasselli che si aggiunge al nostro mosaico. Con l’auspicio di potere invertire questa tendenza deficitaria che, finora, ci ha portato a conquistare un solo punto in quattro giornate. C’è grande delusione, in tutti noi e tra i tifosi. Ma ora dobbiamo reagire e dobbiamo cominciare a farlo già dalla prossima gara di oggi con l’Acicatena”.La partita sarà aperta al pubblico. Non ci sarà botteghino. I biglietti si possono acquistare in prevendita. L’inizio è previsto alle 15,30.