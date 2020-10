Diverticolite, dieta cosa mangiare contro stipsi e meteorismo: esempio menÃ¹

Salute e benessere

Diverticolite, dieta cosa mangiare contro stipsi e meteorismo: esempio menù Diverticolite, dieta cosa mangiare contro stipsi e meteorismo: esempio menù

La diverticolite è una infiammazione dei diverticoli che spesso crea dolori e fastidiosi disturbi come ad esempio il meteorismo. Non tutti sanno che seguire una dieta per la diverticolite e sapere cosa mangiare può ridurre i fastidi. Ma prima di vedere cosa mangiare nella dieta per la diverticolite, vediamo i sintomi ed alcuni consigli utili. I sintomi della diverticolite più sistemici sono: dolore addominale, dolore associato a stipsi o diarrea, meteorismo, riduzione dell’appetito, nausea. Ecco alcuni consigli utili contro la diverticolite: bere acqua e incrementare il consumo di frutta e verdura e, quindi, di fibre per facilitare la motilità dell’intestino ed evitare così la stitichezza.Per evitare un’infiammazione dei diverticoli bisogna evitare i frutti con semi come ad esempio il kiwi o l’uva. Ma vediamo ora cosa si mangia nella dieta per la diverticolite. Ecco un esempio della dieta e cosa mangiare per la diverticolite: colazione un tè o una tisana non dolcificata, una fetta di pane bianco con un velo di composta di mele o altra frutta. Spuntino di metà mattina: una spremuta d’arancia con 30 g di frutta secca mista. Pranzo: una porzione di pasta condita con il pesto alla genovese e una porzione di pesce al vapore, condito con limone e rosmarino. Merenda: una spremuta fresca di agrumi misti e 30 g di frutta secca mista. Cena: una porzione di riso alla parmigiana e una di insalata cotta, condita con aceto balsamico ed erbe aromatiche.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto quando si soffre di patologie importanti.