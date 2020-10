Salute e benessere

Cosa mangiare per la dieta e cosa bere ogni giorno per dimagrire velocemente senza rinunciare al gusto. Ecco alcuni alimenti che aiutano a dimagrire rapidamente e a perdere i chili di troppo. Quando si comincia una dieta bisogna scegliere alcuni cibi a basso contenuto di calorie che possono però saziarci e dare un equilibrato apporto di vitamine, zuccheri, proteine e grassi. Ma vediamo cosa mangiare per la dieta e cosa bere per dimagrire. Pesce magro: la maggior parte dei pesci sono ottimi da mangiare quando si segue una dieta o un regime alimentare perché hanno un basso apporto calorico. Le uniche eccezioni sono i pesci marini con un alto contenuto di grasso, come l'anguilla, le aringhe o le sarde, il salmone, il tonno e gli sgombri. Anche la cottura, ovviamente, è importante.No ai fritti e alle impanature, che assorbono tutto l'olio. Meglio cuocere alla griglia, in padella con un solo cucchiaino di olio o al forno, magari con qualche spezia per dare sapore al pesce senza aumentare l'apporto calorico, o anche al cartoccio. Attenzione anche a non esagerare con il sale, che provoca ritenzione idrica e ipertensione. Frutta: la frutta in genere, comprese le banane, sebbene spesso mal viste da chi affronta una dieta, ha una quantità di calorie inferiore a 1 kcal/g, e quindi è adatta per perdere peso. Particolarmente bassi in numero di calorie sono i frutti di bosco, le pesche e le mele. L'unico frutto a cui prestare attenzione è l'avocado perché ricco di oli e grassi e quindi particolarmente calorico. Fate attenzione anche alle noci e a tutta la frutta secca che devono essere consumate con moderazione.Verdura: via libera a tutti i tipi di verdure hanno pochissime calorie e sono pieni di vitamine, minerali e fibre. Carne bianca: pollo e tacchino sono cibi dietetici e rappresentano una buona scelta se vi piace mangiare un pezzo di carne di tanto in tanto. Il pollame ha poco grasso e prima di cuocerlo è consigliabile togliere la pelle e procedere alla cottura in una padella antiaderente con un filo d'olio. Un'altra possibile cottura è sulla piastra leggermente unta in precedenza. La carne di anatra e d'oca dovrebbero essere consumate solo in piccole quantità e non molto spesso perché contengono molto più grasso di pollo o tacchino. Yogurt naturale: lo yogurt magro naturale è un ottimo alimento per le diete, perché contiene tanto calcio e proteine ma poche calorie. Inoltre si può utilizzare in moltissimi modi: da solo, con un po' di miele o un cucchiaino di marmellata oppure, meglio ancora, con della frutta fresca. Tofu: il tofu ha poche calorie.E’ un formaggio poche calorie per un alimento ideale per la dieta di soia, che contiene pochissimi grassi e pochissime calorie. Non avendo un sapore troppo deciso si sposa benissimo con tantissimi altri ingredienti: potete farlo in versione piccante, con salsa di soia, al curry, oppure saltarlo nel wok con verdure e riso. Insalata: l’insalata non manca mai in qualsiasi tipo di dieta. Il motivo è semplice: sebbene abbia poche calorie e non abbia grassi, è ricca di acqua, quindi riempe velocemente lo stomaco, lasciando poco spazio per altri piatti. Ora vediamo cosa bere nella dieta per dimagrire: tanta a acqua e due massimo tre tazzine di caffè al giorno. Più acqua si beve più si dimagrisce: bere tanto è fondamentale per perdere peso. Vietate tutte le bevande zuccherate, alcoliche e gasate.Infine il caffè: una tazzina di caffè contiene soltanto 2 calorie, se bevuta ovviamente senza l'aggiunta di zucchero o dolcificanti (scelta consigliata, se non obbligatoria in ogni dieta che si rispetti). Il caffè è un alimento ideale per accelerare il metabolismo e dimagrire più in fretta, grazie alla sua azione termogenica e stimolante che aiuta a bruciare i grassi.