Griglia pericolosa in via Vespri a Vittoria: auto danneggiate

Vittoria - Una griglia pericolosa sulla carreggiata di via Vespri a Vittoria. Una grata malferma. Auto che hanno già subito danneggiamenti alle ruote. E però nessuna segnalazione di pericolosità nonostante la strada sia molto trafficata. Accade in via dei Vespri, quartiere Talafuni, uno dei più popolosi della città di Vittoria. Una situazione spiacevole, un disagio evidente che ha costretto il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Nicastro, a intervenire in maniera operativa, sostituendosi all’attività di chi si dovrebbe occupare di manutenzione negli uffici di palazzo Iacono.“Ecco perché – sottolinea Nicastro – alla luce delle numerose segnalazioni che ho ricevuto in questi giorni, proprio perché è un problema che si trascina da almeno due settimane, segnalazioni che tra l’altro sono state inoltrate pure a palazzo Iacono senza riscontri effettivi, non ho trovato di meglio da fare se non collocare il triangolo della mia automobile nel sito in questione. Dove il problema è risolvere l’aspetto legato alla mancanza di pulizia oltre al fatto che la griglia è malferma. In questa griglia defluiscono le acque piovane e se c’è sporcizia tutto si ostruisce. D’altro canto, già in passato abbiamo posto sotto i riflettori anche dei tombini malfermi in uno ad altre griglie con problemi analoghi.Abbiamo avuto a che fare con casi simili. Ecco perché il Pd chiede alla Commissione straordinaria di organizzare il lavoro nella maniera più celere possibile, anche sul fronte della installazione della segnaletica stradale che evidenzia la pericolosità. E’ comprensibile che, a volte, possano registrarsi ritardi nei lavori ma il servizio deve essere in grado di porre in luce le difficoltà esistenti in certi siti. Venendo, così, incontro alle esigenze dei cittadini vittoriesi”.