Nuovo Dpcm per emergenza Covid: nuove regole per ristoranti, palestre e parrucchieri

Roma – Nuove regole per ristoranti, palestre, parrucchieri e smart working sono previste nel nuovo Dpcm per l’emergenza coronavirus in Italia. Si è concluso in tarda nottata il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid. Il nuovo Dpcm dovrebbe essere attivo tra domenica e lunedì. Ma vediamo quali sono le nuove regole per ristoranti, palestre, parrucchieri, smart working e non solo. Ristoranti: si opta per una chiusura dei locali (ristoranti, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare con la "strettà maggiore" nei week end, potrebbe essere una delle misure contenute nel nuovo Dpcm con regole anti Covid ancora più stringenti. Nel governo le sensibilità sulle nuove disposizioni sarebbero diverse. Sport dilettantistici: tra le nuove disposizioni potrebbe esserci una ulteriore stretta sugli sport dilettantistici da contatto e su alcune attività fisiche (nel mirino potrebbero finire le palestre) ma anche su parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza; cinema e teatri; sale gioco e Bingo. Smart Working: per lo smart working appare probabile una decisa implementazione, fino a quota 70%. Le scuole dovrebbero restare fuori da queste nuove restrizioni, anche se dal Cts sarebbero arrivate indicazioni per disporre 'dad' modulata, così come per orari scaglionati. Le disposizioni potrebbero essere più restrittive per le regioni a rischio maggiore. Fuori discussione un nuovo lockdown, esplicitamente escluso dal premier Conte.La decisione di un nuovo Dpcm è scattata per l’ultimo dato di contagi registrato in Italia con oltre 10 mila contagi e 53 morti in 24 ore.