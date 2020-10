Italia

Coronavirus, Sangalli: necessario evitare un nuovo lockdown per seconda ondata

ROMA - ’’Questa nuova emergenza sanitaria, con coprifuochi e chiusure anticipate dei pubblici esercizi, aumenta l’incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese. Sono prioritarie misure efficaci anti Covid e con una economia già in ginocchio va assolutamente evitato un secondo lockdown. Il Governo deve sostenere con maggiori e più veloci indennizzi le imprese in difficoltà, altrimenti a fine anno rischieremo gravi, gravissime conseguenze per l’occupazione’’. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.