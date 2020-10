Assegno unico per famiglie con figli fino a 250 euro: a chi spetta e come averlo

Italia

Roma – Un assegno unico per i figli fino a 250 euro per supportare le famiglie e mantenere i benefici per attuali. E’ quanto annuncia il Governo Conte per il 2021. Al momento non sono ancora delineati i contorni operativi dell'operazione, ma possiamo provare a comprendere come potrà funzionare la misura. Ma chi spetta l’assegno unico per i figli e come averlo? Vediamo quali sono al momento le prime informazioni sull’arrivo dell’assegno unico per i figli nel 2021. L’assegno unico per i figli fino a 21 anni che dovrebbe essere tra i 200 euro ed i 250 euro spetta alle famiglie in base al reddito Isee. L’importo dell’assegna varia se in famiglia si ha un caso di disabilità. L'importo in realtà sarà suddiviso in una quota fissa, ed una quota variabile.Entrambi agganciati all'ISEE. La parte variabile sarà determinata, oltre che dal coefficiente Isee, anche dal numero dei figli e dalla loro età. A differenza dell’assegno al nucleo familiare, l’assegno unico universale sarà erogato fino al compimento del 21 esimo anno di età. Ma non è escluso che possa arrivare anche a 25 anni per famiglie con redditi bassi e con figli che frequentano l’università. L’assegno universale sarà poi maggiorato se in famiglia vi è più di un figlio o se ci sono figli disabili. Anche quest’ultimo aspetto sarà preso in debita considerazione dal governo e assorbirà i sussidi attualmente spettanti per i portatori di handicap. Come ha confermato il Ministro Roberto Gualtieri, questa misura sarà attivata nel 2021.La notizia è arrivata nella notte scorsa dopo un vertice di Governo sulla Manovra. Dopo un lungo incontro è stata raggiunta l’intesa sull'assegno unico: la misura da 3 miliardi per chi ha figli partirà il prossimo luglio, aggiungendosi alla dote ottenuta dal riordino degli attuali aiuti per la famiglia. A regime l'assegno costerà 6 miliardi aggiuntivi. Ma come si potrà richiedere l’assegno unico per i figli fino a 21 anni? Secondo le prima informazioni l’assegno unico per i figli fino a 21 anni si potrà richiedere direttamente all’Inps. In attesa di conoscere con esattezza le procedure per la richiesta dell'assegno, se direttamente all'Inps o al proprio datore di lavoro, come avviene oggi per gli assegni del nucleo famigliare, una cosa è certa: per richiederlo è necessario avere l'ISEE.La misura dell'assegno unico ai figli sarà erogata in funzione del valore dell'ISEE.