Bill Gates, pandemia Covid: tutto tornerà normale solo se sarà eliminato il virus

Bill Gates, fondatore della Gates Foundatioon, in un’intervista sulla pandemia da Covid spiega che non si tornerà alla normalità fino a quando il virus non sarà eliminato. “Il resto del 2020 non sarà normale; prima riusciamo a farlo capire, prima le persone riusciranno a prepararsi. L'anno prossimo dovrebbero essere pronti i primi strumenti di difesa, alcuni vaccini dovrebbero essere pronti nel primo trimestre 2021. Nella prima metà dell'anno le cose andranno meglio e la prossima estate i numeri di morti e contagiati torneranno a diminuire. Ma non torneremo alla normalità fino a che il virus non sarà eliminato a livello globale». È lo scenario descritto dal fondatore di Microsoft, oggi a capo della Gates Foundation, in un'intervista a Cnbc pubblicata da “Milano Finanza”.“Gli obiettivi sono due: vaccinare le persone entro l'estate negli Usa e ridurre al minimo la trasmissione a livello globale”.