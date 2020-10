Cucina

Insalata sfiziosa con castagne: ricetta d'autunno

Arriva l’autunno e arrivano le castagne, le regine della stagione autunnale. Piccole, gustose ma anche un concentrato di salute in quanto sono ricche di ferro e acido folico. Esistono vari modi di consumare le castagne, vediamo come preparare un contorno sfiziosa. Le castagne in insalata sfiziosa, ecco la ricetta. Prendete del songino, affettate finemente mezzo finocchio e una mela renetta. Mettete tutto in una ciotola, aggiungete una manciata di castagne arrostite, pelate e sbriciolate, delle mandorle tritate e delle albicocche secche tagliate sottili.Sbriciolate del pane secco, mettetelo in una pentola con un filo di olio e due spicchi di aglio. Fate dorare il pane e aggiungetelo poi agli altri ingredienti. Condite con olio, sale e limone e servite.