Cronaca

Scicli, incidente con la moto da cross: ferita 18enne Scicli, incidente con la moto da cross: ferita 18enne

Scicli - Incidente autonomo in motocross a Scicli. E’ accaduto oggi pomeriggio intorno alle ore 16 in contrada San Biagio. Una ragazza di 18 anni in sella alla sua moto da cross stava percorrendo un sentiero tortuoso quando ha perso il controllo della moto ed è finita rovinosamente a terra riportando la frattura del braccio ed escoriazioni varie. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Il personale sanitario in un primo momento, temendo il peggio, ha allertato l’elisoccorso ma subito dopo ha deciso il trasferimento al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. (Foto web)