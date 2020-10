Attualità

Vittoria, 137 positivi al coronavirus: anche un infermiere Vittoria, 137 positivi al coronavirus: anche un infermiere

Vittoria – Tra i 137 positivi al coronavirus a Vittoria c’è anche un infermiere che lavora all’ospedale Guzzardi. L’infermiere si è sottoposto al tampone perché sintomatico, aveva tosse e febbre. Adesso si trova in isolamento domiciliare. Il numero dei positivi continua a crescere in tutto il territorio della provincia di Ragusa, in totale ad oggi sono 273 i positivi. Sale anche il numero dei ricoverati, 16 in Malattie Infettive e due in Terapia Intensiva. Questi i dati di ieri nei vari Comuni della provincia iblea: 108 a Vittoria,4 a Scicli, 2 a Santa Croce Camerina, 40 a Ragusa, 10 a Pozzallo, 1 a Monterosso Almo, 21 a Modica, 5 a Ispica, 3 a Giarratana, 19 a Comiso, 2 a Chiaramonte Gulfi e 4 ad Acate.Al momento non sono stati resi dove si trovano i nuovi positivi di oggi, 17 ottobre.