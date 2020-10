Modica, Giovanna Giurdanella festeggia 100 anni: ecco il segreto del traguardo

Attualità

Modica - Il segreto dei 100 anni di Giovanna Giurdanella. “Una vita felice dedicata alla famiglia” questo è il segreto di nonna Giovanna che oggi ha compiuto 100 anni. Una vita sana vissuta a San Giacomo con un marito innamoratissimo e con un mangiare sano coltivato completamento da loro. Questa è la storia di nonna Giovanna Giurdanella, felice d’aver raggiunto questo storico traguardo, con un compleanno semplice programmato da lei con gli invitati d’eccezione come il Sindaco, don Nunzio, il suo dottore e video mediterraneo. Una giornata di festa ridimensionata per il coronavirus ma altrettanto vissuta con gioia e tanti ricordi.Le fotografie della sua vita poste sul tavolo con i tanti ricordi belli da lei raccontati come il suo cantare da giovane anche quando era nei campi a lavorare, il dolore forte per la perdita del marito 25 anni fa e del figlio Pasqualino due anni fa. Altre due sue sorelle hanno avuto come lei questa gioia dei 100 anni, Margherita e Suor Concettina che ha raggiunto i 106 anni La gioia della presenza del Sindaco e della bellissima intervista di Video Mediterraneo hanno coronato una giornata tanto attesa ed orgogliosa di raggiungerla.