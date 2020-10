Musumeci firma nuova ordinanza: contrario a 30 invitati per matrimonio, sono pochi

Sicilia

Palermo – Nuova ordinanza per emergenza coronavirus in Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza con la quale sostanzialmente recepisce l’ultimo Dpcm sull'emergenza Covid che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio prossimo. L'ordinanza non prevede misure più restrittive rispetto a quelle disposte dal governo nazionale e recepisce le linee guida del Dpcm sulle attività economiche e produttive, quelle sul trasporto pubblico e sulla riduzione della quarantena a dieci giorni. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci nonostante abbia deciso di allinearsi alla scelta del Governo Conte chiede una revisione dei limiti di 30 invitati per i matrimoni.“In Sicilia il matrimonio è una grande occasione per istituire e consolidare i rapporti di amicizia ma qui c'è un’attività imprenditoriale, quella dei catering dei ristoratori, delle dimore storiche assolutamente consolidata ormai, e rischiamo di metterla sul lastrico, perché 30 invitati in un salone di 2.000 metri quadri diventano veramente ridicoli». «Ho chiesto al presidente Conte di comparare il limite degli invitati alla dimensione reale del locale in cui si deve fare l'evento - ha sottolineato Musumeci -, perché se la distanza fisica interpersonale è una garanzia per evitare o per allontanare il rischio del contagio non si capisce perché debbano essere 30 in un salone di 300 metri o in un salone di 1.000 metri.Ho contestato alcune misure contraddittorie del decreto del presidente del consiglio - ha sottolineato Musumeci - e mi auguro che si voglia dare ai governatori il compito caso per caso di decidere misure anche diverse, pur nel rispetto delle linee generali che il governo deve necessariamente dare”.