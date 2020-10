Quanto pane mangiare a dieta senza ingrassare?

Salute e benessere

Quando si comincia la dieta è fondamentale anche sapere quanto pane mangiare. Spesso i dietologi consigliano una porzione equilibrata in base alla singola persona. Ma qual'è la giusta porzione di pane da mangiare quando si comincia una dieta senza ingrassare? In una dieta equilibrata è possibile arrivare senza problemi a 150-200 grammi di pane al giorno. Meglio ancora se impastato con farine poco lavorate, quindi semi-integrali, integrali o di tipo 1, tutte ottime fonti di fibre. I cereali integrali, in particolare, hanno tantissimi benefici per la nostra salute: secondo uno studio americano allungano addirittura la vita.Ma quanti sono fisicamente 150-200 grammi di pane? Con forme e densità che variano da regione a regione, la risposta non è univoca, ma seguendo le indicazioni dei Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (Larn), 50 grammi di pane corrispondono a una piccola rosetta o michetta (vuote), a una mezza ciabattina, a una fetta media di pagnotta (o filone) oppure a un quinto di baguette. A voi i conti, e se poi vi avanza, ecco come congelare e scongelare correttamente il pane.