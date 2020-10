Salute e benessere

Dieta chetogenica, cosa mangiare per andare in chetosi e dimagrire Dieta chetogenica, cosa mangiare per andare in chetosi e dimagrire

La dieta chetogenica è da sempre la dieta più seguita quando si vuole dimagrire subito. Ma cos’è la dieta chetogenica, cosa mangiare per andare in chetosi, lo schema e il menù da seguire per perdere peso.La dieta chetogenica è una tipologia di alimentazione basata su una drastica riduzione dei carboidrati. Quest’ultima è così chiamata perché induce alla formazione dei corpi chetonici, delle sostanze acide come l’acetone e l’acido acetacetico.Esistono diversi tipi di diete chetogene, differenziate in: chetogeniche iperlipidiche e iperproteiche (come la dieta Atkins); chetogene iperlipidiche e normo-ipoproteiche (come la dieta Atkins modificata per il trattamento dell’epilessia farmacoresistente) chetogeniche ipolipidiche e normoproteiche (come la VLCKD, utilizzata per il trattamento dell’obesità).Ma come funziona lo schema della dieta chetogenica? Il principio di base per la dieta chetogenica dei 21 giorni è dunque quello di eliminare dall’alimentazione i glucidi (carboidrati e zuccheri), aumentando le quantità di proteine e di grassi. Per farlo occorre effettuare una selezione degli alimenti che possono essere liberamente consumati e di quelli di cui si deve limitare o escludere il consumo. E fondamentale evitare tutti quei cibi che possono includere zuccheri nascosti come i succhi di frutta, i quali contengono il 90% di zuccheri aggiunti e solo il 10% di polpa. Attenzione anche agli zuccheri contenuti in caramelle, gomme da masticare, farmaci, integratori, salse ed aceto balsamico. Altri cibi da escludere o limitare nella dieta chetogena sono tutti i legumi e le carote cotte (le quali possono essere ingerite solo in piccole quantità, se crude), banane, ananas, mele, cachi, mango, cereali, patate e i loro derivati.É consentito il consumo libero di tutte le verdure a foglia. Sì ad insalata, broccoli, zucchine, spinaci, cardi, cavolfiori, finocchi, fiori di zucca, radicchio, sedano, peperoni verdi, ravanelli, cime di rapa, coste. Sì a tutte le proteine di origine animale come carne, uova e pesce. Pomodori, zucca, carciofi, fagiolini, melanzane, peperoni rossi e gialli, asparagi, porri e cipolle possono essere consumati ma con la dovuta moderazione. Sì a frutta secca, da consumare però in piccole quantità. La frutta fresca è invece concessa tre volte a settimana. Ma vediamo ora in un menù esempio cosa mangiare nella dieta chetogenica.Esempio menù: colazione a scelta tra questi vari esempi: due uova sode con contorno di verdure saltate in padella; uno yogurt bianco magro, accompagnato da una piccola porzione di muesli; un avocado al forno; un peperone ripieno con formaggio ed uova; una fettina di pane tostato con cavolfiore, formaggio ed avocado; una tazza di tè verde e due fette biscottate integrali; una frittata ai funghi. Pranzo a scelta tra questi menù: un hamburger di tacchino con contorno di formaggi, funghi ed avocado; una porzione insalata con tacchino, uova sode, rucola, avocado, gorgonzola e crostini di pane; 1 porzione di salmone alla griglia; una porzione di riso al cavolfiore, formaggi ed erbe aromatiche; una porzione di tonno sott’olio con contorno di pomodori, sedano e finocchi.Cena a scelta tra i vari menù: una porzione di braciole di maiale con contorno di fagiolini saltati; petto di pollo cotto con aromi di cocco e curry; una porzione di manzo con contorno di verdure miste; salmone grigliato con contorno di spinaci; 4 polpette con contorno di zucchine e parmigiano; una porzione di broccoli e formaggi magri; petto di pollo arrosto con salsa alla panna e broccoli alla griglia. Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana a scelta tra i vari menù: frutta o tisane o tè verde o uno yogurt magro. per avere effetti immediati e dimagrire velocemente con la dieta chetogenica è importante fare attività fisica almeno due volte a settimana.Infine come facciamo sempre nelle diete publicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.